Фатима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатима

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Гимран Бикбатыров

Отец ребёнка: Бикбатыр Минкамов

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бикбатыр Минкамов

Смерть
Неизвестно
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