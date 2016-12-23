Чванова Клавдия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1927
Дата смерти23.12.2016
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1927
Отец: Слюзов Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабушкина (Чванова) Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Чванов Василий Леонтьевич
Рождение ребёнка
23.12.1955
Дочь: Гаврилова (Чванова) Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Чванов Василий Леонтьевич
Смерть
23.12.2016