Чванова Клавдия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чванова Клавдия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1927

Дата смерти

23.12.2016

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1927

Отец: Слюзов Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабушкина (Чванова) Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Чванов Василий Леонтьевич

Рождение ребёнка
23.12.1955

Дочь: Гаврилова (Чванова) Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Чванов Василий Леонтьевич

Смерть
23.12.2016

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