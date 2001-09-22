Тонкиш Ольга Евтихиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1933
Дата смерти22.09.2001
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1933
Отец: Тонкиш Евтихий Потапович
Мать: Кардаш Анна Павловна
Рождение ребёнка
26.01.1956
Сын: Ченцов Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Ченцов Анатолий Сергеевич
Рождение ребёнка
18.07.1966
Дочь: Ченцова Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Ченцов Анатолий Сергеевич
Рождение ребёнка
?.03.?
Дочь: Ченцова Екатерина Анатольевна
Отец ребёнка: Ченцов Анатолий Сергеевич
Рождение ребёнка
14.09.?
Дочь: Ченцова Анна Анатольевна
Отец ребёнка: Ченцов Анатолий Сергеевич
Смерть
22.09.2001