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Тонкиш Ольга Евтихиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1933

Дата смерти

22.09.2001

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1933

Отец: Тонкиш Евтихий Потапович

Мать: Кардаш Анна Павловна

Рождение ребёнка
26.01.1956

Сын: Ченцов Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Ченцов Анатолий Сергеевич

Рождение ребёнка
18.07.1966

Дочь: Ченцова Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Ченцов Анатолий Сергеевич

Рождение ребёнка
?.03.?

Дочь: Ченцова Екатерина Анатольевна

Отец ребёнка: Ченцов Анатолий Сергеевич

Рождение ребёнка
14.09.?

Дочь: Ченцова Анна Анатольевна

Отец ребёнка: Ченцов Анатолий Сергеевич

Смерть
22.09.2001
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