Глумов Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1674
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674
Отец: Глумов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1720
Сын: Федот Васильевич
Мать ребёнка: Глумова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1730
Сын: Петр Васильевич
Мать ребёнка: Глумова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1731
Сын: Антон Васильевич
Мать ребёнка: Глумова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Глумова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Матрена Васильевна
Мать ребёнка: Глумова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Глумова Анна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глумова Анна Семеновна
Смерть
Неизвестно