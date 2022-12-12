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Глумов Василий Васильевич

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Место рождения

Мисирёво, Клин, Московская область

Дата рождения

1674

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674

Отец: Глумов Василий

Мать: не указана

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1720

Сын: Федот Васильевич

Мать ребёнка: Глумова Анна Семеновна

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Петр Васильевич

Мать ребёнка: Глумова Анна Семеновна

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Антон Васильевич

Мать ребёнка: Глумова Анна Семеновна

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Глумова Анна Семеновна

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Матрена Васильевна

Мать ребёнка: Глумова Анна Семеновна

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Глумова Анна Семеновна

Мисирёво, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глумова Анна Семеновна

Смерть
Неизвестно
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