(Киселёва) Матрёна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Киселёва) Матрёна Фёдоровна

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Место рождения

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)

Дата рождения

20.01.1892

Дата смерти

10.07.1892

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1892

Отец: Киселёв Фёдор Прокопьевич

Мать: Киселёва Агафия Евграфовна

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.07.1892
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
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