(Киселёва) Матрёна Фёдоровна
Место рождения(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Дата рождения20.01.1892
Дата смерти10.07.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1892
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.07.1892
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)