Свистунов Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смерти14.08.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 26.08.1941 по 14.08.1942
Род войск: Пехота Воинское звание: Сержант Призван 26.08.1941 года Илекским РВК. В 1941 году в звании красноармейца был пулемётчиком 1172 стрелкового полка 348 стрелковой дивизии. 28.12.1941 был объяв... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
14.08.1942
Причина смерти: Убит в бою | Похоронен в 400 м севернее деревни Арапово, Уваровский (Можайский) район, Московская область.