Свистунов Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвистунов Василий Васильевич

Свистунов Василий Васильевич

avatar

Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1920

Дата смерти

14.08.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
С 26.08.1941 по 14.08.1942
Род войск: Пехота Воинское звание: Сержант Призван 26.08.1941 года Илекским РВК. В 1941 году в звании красноармейца был пулемётчиком 1172 стрелкового полка 348 стрелковой дивизии. 28.12.1941 был объяв... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
14.08.1942
Причина смерти: Убит в бою | Похоронен в 400 м севернее деревни Арапово, Уваровский (Можайский) район, Московская область.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close