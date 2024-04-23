Ирина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

14.08.1891

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
1862

Муж: Трофим Фёдорович

Рождение ребёнка
01.10.1871

Сын: Ананий Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Фёдорович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
08.02.1873

Дочь: Евдокия Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Фёдорович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1875

Дочь: Наталья Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Фёдорович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
13.07.1882

Дочь: Марина Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Фёдорович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
14.08.1891

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