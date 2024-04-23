Ирина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти14.08.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1862
Муж: Трофим Фёдорович
Рождение ребёнка
01.10.1871
Сын: Ананий Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Фёдорович
Рождение ребёнка
08.02.1873
Дочь: Евдокия Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Фёдорович
Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1875
Дочь: Наталья Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Фёдорович
Рождение ребёнка
13.07.1882
Дочь: Марина Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Фёдорович
Смерть
14.08.1891