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Сироткин Антон Александрович
Сироткин Антон Александрович
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Древо
Место рождения
Сумы
Дата рождения
27.06.1990
Пол
Мужской
Отец
Сироткин Александр Алексеевич
1967 г.р.
Мать
Сироткина (Антонченко) Лариса Анатольевна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1990
Отец:
Сироткин Александр Алексеевич
Мать:
Сироткина Лариса Анатольевна
Сумы
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