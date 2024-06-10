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Бобровник (Бобровник) Мария Моисеева

Место рождения

Малин, Житомирська область

Дата рождения

29.01.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1845

Отец: Бобровник Моисей Самуилов

Мать: Бобровник Семенова (Семенова /) Татьяна Симонова

Малин, Житомирська область
Упоминание
Неизвестно
Ukraine, Kyiv Orthodox Consistory Church Book Duplicates, 1840-1845 | https://www.myheritage.com/research/collection-30301/ukraine-kyiv-orthodox-consistory-church-book-duplicates-1840-1845?lang=RU&ite... Показать все
Смерть
Неизвестно

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