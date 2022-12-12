Яков Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиМежду 1769 и 1779
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Параскева Мироновна
Рождение ребёнка
1748
Сын: Савва Яковлевич
Мать ребёнка: Параскева Мироновна
Рождение ребёнка
1750
Сын: Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Параскева Мироновна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Гавриил Яковлевич
Мать ребёнка: Параскева Мироновна
Рождение ребёнка
1756
Сын: Зотик Яковлевич
Мать ребёнка: Параскева Мироновна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Акилина Яковлевна
Мать ребёнка: Параскева Мироновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Мироновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1769 и 1779