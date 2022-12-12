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Яков Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

Между 1769 и 1779

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Параскева Мироновна

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1748

Сын: Савва Яковлевич

Мать ребёнка: Параскева Мироновна

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1750

Сын: Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Параскева Мироновна

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1755

Сын: Гавриил Яковлевич

Мать ребёнка: Параскева Мироновна

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1756

Сын: Зотик Яковлевич

Мать ребёнка: Параскева Мироновна

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Акилина Яковлевна

Мать ребёнка: Параскева Мироновна

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Мироновна

Место жительства
Неизвестно
Кононцево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Между 1769 и 1779
Кононцево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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