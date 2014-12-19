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Смирнова (Горовая) Ольга Владимировна

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Место рождения

Свердловск

Дата рождения

15.01.1960

Дата смерти

19.12.2014

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1960

Отец: Горовой Владимир Петрович

Мать: Горовая Анна Владимировна

Свердловск
Бракосочетание
06.11.1980

Муж: Смирнов Александр Фёдорович

Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.05.1981

Сын: Смирнов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Смирнов Александр Фёдорович

Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.04.1987

Сын: Смирнов Денис Александрович

Отец ребёнка: Смирнов Александр Фёдорович

Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
19.12.2014
Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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