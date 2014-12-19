Смирнова (Горовая) Ольга Владимировна
Место рожденияСвердловск
Дата рождения15.01.1960
Дата смерти19.12.2014
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1960
Свердловск
Бракосочетание
06.11.1980
Рождение ребёнка
31.05.1981
Сын: Смирнов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Смирнов Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
21.04.1987
Сын: Смирнов Денис Александрович
Отец ребёнка: Смирнов Александр Фёдорович
Смерть
19.12.2014