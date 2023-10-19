фон Польман Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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фон Польман Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1886

Дата смерти

?.11.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1886

Отец: Von Pohlmann Alexei Reinhold Wilhelm Joseph Григорьевич

Мать: Фон Польман Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Анастасия (Наня) Васильевна

Мать ребёнка: Польман Елена Евгеньевна

Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Епифанская Елена Васильевна

Мать ребёнка: Польман Елена Евгеньевна

Работа или профессия
Неизвестно
корнет запаса
Смерть
?.11.1919
Сытинский овраг
Сытинский овраг
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