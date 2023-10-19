фон Польман Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1886
Дата смерти?.11.1919
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1886
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Анастасия (Наня) Васильевна
Мать ребёнка: Польман Елена Евгеньевна
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Епифанская Елена Васильевна
Мать ребёнка: Польман Елена Евгеньевна
Работа или профессия
Неизвестно
корнет запаса
Смерть
?.11.1919
Сытинский овраг
Сытинский овраг