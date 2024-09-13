Екатерина Алексеева 1740 — найти родственников по фамилии на Familio
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Екатерина Алексеева

Место рождения

Знаменское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1740

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

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Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Знаменское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
РС 1795 Екатерина Алексеева 50 лет 1740 дети: Андрей, Петр, Степан, Пелагея, Агафья, Ермол, Марфа
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Антонов

Рождение ребёнка
1765

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степан Антонов

Пятиловка
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