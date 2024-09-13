Екатерина Алексеева
Место рождения
Дата рождения1740
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
РС 1795 Екатерина Алексеева 50 лет 1740 дети: Андрей, Петр, Степан, Пелагея, Агафья, Ермол, Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Антонов
Рождение ребёнка
1765
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Степан Антонов
Пятиловка
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