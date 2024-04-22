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Марфа Фёдорова

Место рождения

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

28.03.1852

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Бракосочетание
14.05.1831

Муж: Редешёв Ермил Иванов

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
https://yandex.ru/archive/catalog/8b0eb79e-179d-4286-ae7b-573d8a69a497/153?center=1097+3528
Рождение ребёнка
1832

Сын: Редешёв Павел Ермилов

Отец ребёнка: Редешёв Ермил Иванов

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
07.12.1834

Сын: Редешёв Пётр Ермилов

Отец ребёнка: Редешёв Ермил Иванов

https://yandex.ru/archive/catalog/8b0eb79e-179d-4286-ae7b-573d8a69a497/106?center=1451+3427
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Редешёва Лукерия Ермилова

Отец ребёнка: Редешёв Ермил Иванов

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Редешёв Пимен Ермилов

Отец ребёнка: Редешёв Ермил Иванов

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
https://yandex.ru/archive/catalog/8b0eb79e-179d-4286-ae7b-573d8a69a497/67?center=3350+875
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хахалина Марфа Ермилова

Отец ребёнка: Редешёв Ермил Иванов

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Смерть
28.03.1852
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
https://yandex.ru/archive/catalog/4ee29476-5f5b-4a07-9d3c-70374d0666a4/112?center=1359+1230
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