Марфа Фёдорова
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти28.03.1852
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Фёдор
Бракосочетание
14.05.1831
Муж: Редешёв Ермил Иванов
https://yandex.ru/archive/catalog/8b0eb79e-179d-4286-ae7b-573d8a69a497/153?center=1097+3528
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Редешёв Ермил Иванов
Рождение ребёнка
07.12.1834
Сын: Редешёв Пётр Ермилов
Отец ребёнка: Редешёв Ермил Иванов
https://yandex.ru/archive/catalog/8b0eb79e-179d-4286-ae7b-573d8a69a497/106?center=1451+3427
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Редешёва Лукерия Ермилова
Отец ребёнка: Редешёв Ермил Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Редешёв Ермил Иванов
https://yandex.ru/archive/catalog/8b0eb79e-179d-4286-ae7b-573d8a69a497/67?center=3350+875
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хахалина Марфа Ермилова
Отец ребёнка: Редешёв Ермил Иванов
Смерть
28.03.1852
https://yandex.ru/archive/catalog/4ee29476-5f5b-4a07-9d3c-70374d0666a4/112?center=1359+1230