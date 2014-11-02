Думнова Таисия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1934
Дата смерти02.11.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1934
Отец: не указан
Мать: Анна Филипповна
Рождение ребёнка
22.08.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Думнов Михаил Куприянович
Рождение ребёнка
01.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Думнов Михаил Куприянович
Рождение ребёнка
31.12.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Круглов Александр Константинович
Рождение ребёнка
22.03.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Круглов Александр Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.11.2014
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область