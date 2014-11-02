Думнова Таисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Думнова Таисия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1934

Дата смерти

02.11.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1905 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1934

Отец: не указан

Мать: Анна Филипповна

Рождение ребёнка
22.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Думнов Михаил Куприянович

Рождение ребёнка
01.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Думнов Михаил Куприянович

Рождение ребёнка
31.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Круглов Александр Константинович

Рождение ребёнка
22.03.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Круглов Александр Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Круглов Александр Константинович

Смерть
02.11.2014
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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