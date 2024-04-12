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Нешатаев Емелиан Иванов

Место рождения

Радостева, Соликамский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

17.07.1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1804 ст.

Отец: Нешатаев Иван Гаврилов

Мать: не указана

Радостева, Соликамский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.

Дочь: Екатерина Емелианова

Мать ребёнка: Нешатаева Пелагея Миронова

Рождение ребёнка
Около 1836 ст.

Сын: Нешатаев Егор Емелианов

Мать ребёнка: Нешатаева Пелагея Миронова

Рождение ребёнка
Около 1838 ст.

Дочь: Мария Емелианова

Мать ребёнка: Нешатаева Пелагея Миронова

Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Ирина Емелианова

Мать ребёнка: Нешатаева Пелагея Миронова

Место жительства
1850 ст.
Зюльганова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#72
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нешатаева Пелагея Миронова

Смерть
Неизвестно
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