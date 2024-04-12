Нешатаев Емелиан Иванов
Место рождения
Дата рождения17.07.1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1804 ст.
Отец: Нешатаев Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.
Дочь: Екатерина Емелианова
Мать ребёнка: Нешатаева Пелагея Миронова
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.
Мать ребёнка: Нешатаева Пелагея Миронова
Рождение ребёнка
Около 1838 ст.
Дочь: Мария Емелианова
Мать ребёнка: Нешатаева Пелагея Миронова
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Ирина Емелианова
Мать ребёнка: Нешатаева Пелагея Миронова
Место жительства
1850 ст.
Зюльганова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#72
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно