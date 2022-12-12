Амиров Габидулла Гайнулла улы
Место рождения
Дата рождения1805 ст.
Дата смерти10.10.1876 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 ст.
Отец: Амиров Гайнулла Амир улы
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840 ст.
Сын: Амиров Араслангалий Габидулла улы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Амиров Шамсутдин Габидулла улы
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шамсисрур Калимулла кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гафия Хайбулла кызы
Смерть
10.10.1876 ст.