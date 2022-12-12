Амиров Габидулла Гайнулла улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амиров Габидулла Гайнулла улы

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Место рождения

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1805 ст.

Дата смерти

10.10.1876 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 ст.

Отец: Амиров Гайнулла Амир улы

Мать: не указана

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840 ст.

Сын: Амиров Араслангалий Габидулла улы

Мать ребёнка: не указана

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Сын: Амиров Шамсутдин Габидулла улы

Мать ребёнка: не указана

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамсисрур Калимулла кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гафия Хайбулла кызы

Смерть
10.10.1876 ст.
Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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