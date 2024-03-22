Соколова (Шилова) Прасковья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Шилова) Прасковья Никитична

Место рождения

Родионцево, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

15.10.1875

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1875

Отец: Шилов Никита Васильевич

Мать: Шилова Ксения Семеновна

Родионцево, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
19.01.1896

Муж: Соколов Григорий Васильевич

Никольское-Апухтино, Расловская волость, Калязинский уезд
Рождение ребёнка
11.04.1897

Дочь: Морозова Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Соколов Григорий Васильевич

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.09.1898

Сын: Соколов Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Соколов Григорий Васильевич

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.12.1911

Сын: Соколов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Соколов Григорий Васильевич

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.01.1915

Дочь: Сосунова Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Соколов Григорий Васильевич

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Соколов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Соколов Григорий Васильевич

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Соколов Григорий Васильевич

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Соколов Григорий Васильевич

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Соколов Григорий Васильевич

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1971
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