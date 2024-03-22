Соколова (Шилова) Прасковья Никитична
Место рождения
Дата рождения15.10.1875
Дата смерти1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1875
Отец: Шилов Никита Васильевич
Мать: Шилова Ксения Семеновна
Бракосочетание
19.01.1896
Никольское-Апухтино, Расловская волость, Калязинский уезд
Рождение ребёнка
11.04.1897
Дочь: Морозова Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Соколов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
20.09.1898
Сын: Соколов Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Соколов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
27.12.1911
Сын: Соколов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Соколов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
10.01.1915
Дочь: Сосунова Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Соколов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1917
Сын: Соколов Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Соколов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Соколов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Соколов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Соколов Григорий Васильевич
Смерть
1971