Сурина Ксения Алексеева
женский, родилась 1795 ст.
умерла Неизвестно
Супруги
Сурин Яков Михайлов1796 ст. г.р.
Дети
(Сурина) Анастасия Яковлева1817 ст. г.р.
(Сурина) Анна Яковлева1819 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1813 по 1817 ст.
Муж: Сурин Яков Михайлов
Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1817 ст.
Дочь: (Сурина) Анастасия Яковлева
Отец ребёнка: Сурин Яков Михайлов
Кашино, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1819 ст.
Дочь: (Сурина) Анна Яковлева
Отец ребёнка: Сурин Яков Михайлов
Кашино, Сысертский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно