Сурина Ксения Алексеева 1795 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Сурина Ксения Алексеева

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 1795 ст.

умерла Неизвестно

Супруги
Сурин Яков Михайлов1796 ст. г.р.
Дети
(Сурина) Анастасия Яковлева1817 ст. г.р.
(Сурина) Анна Яковлева1819 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1813 по 1817 ст.

Муж: Сурин Яков Михайлов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Рождение ребёнка
1817 ст.

Дочь: (Сурина) Анастасия Яковлева

Отец ребёнка: Сурин Яков Михайлов

Кашино, Сысертский, Свердловская область

ИВ 1824 ГАСО 24-23-7186

Рождение ребёнка
1819 ст.

Дочь: (Сурина) Анна Яковлева

Отец ребёнка: Сурин Яков Михайлов

Кашино, Сысертский, Свердловская область

ИВ 1824 ГАСО 24-23-7186

Смерть
Неизвестно

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