Габдуллова (Минникаева) Зәйнәпбикә Габдулла Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдуллова (Минникаева) Зәйнәпбикә Габдулла Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1903 г.р.

Дети

1930 г.р.
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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минникаев Гиниятулла Минникәй Улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минникаев Гиниятулла Минникәй Улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минникаев Гиниятулла Минникәй Улы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минникаев Гиниятулла Минникәй Улы

Рождение ребёнка
30.03.1930

Дочь: Минникаева (Мифтахутдинова) Минсафа Гиниятулловна

Отец ребёнка: Минникаев Гиниятулла Минникәй Улы

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