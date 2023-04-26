Кряквина (однодворка) Матрена Ивановна
Место рожденияГород Тамбов
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Анна Акимовна
Отец ребёнка: Кряквин Аким Федотович
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Татьяна Акимовна
Отец ребёнка: Кряквин Аким Федотович
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Кряквин Аким Федотович
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Кряквин Аким Федотович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Евдокия Акимовна
Отец ребёнка: Кряквин Аким Федотович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Ксения Акимовна
Отец ребёнка: Кряквин Аким Федотович
Смерть
Неизвестно