Кряквина (однодворка) Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кряквина (однодворка) Матрена Ивановна

Место рождения

Город Тамбов

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Город Тамбов
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Анна Акимовна

Отец ребёнка: Кряквин Аким Федотович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Татьяна Акимовна

Отец ребёнка: Кряквин Аким Федотович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Кряквин Трофим Акимович

Отец ребёнка: Кряквин Аким Федотович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Кряквин Егор Акимович

Отец ребёнка: Кряквин Аким Федотович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Евдокия Акимовна

Отец ребёнка: Кряквин Аким Федотович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Ксения Акимовна

Отец ребёнка: Кряквин Аким Федотович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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