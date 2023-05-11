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Хороших Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1955

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1955

Отец: Хороших Иван Петрович

Мать: Кузнецова Елизавета Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Непокрытова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
14.11.1973

Дочь: Хороших Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Непокрытова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
14.12.1976

Дочь: Хороших Виктория Васильевна

Мать ребёнка: Непокрытова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
15.08.1981

Сын: Хороших Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Непокрытова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
09.12.1986

Сын: Хороших Иван Васильевич

Мать ребёнка: Непокрытова Татьяна Николаевна

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