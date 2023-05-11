Хороших Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1973
Дочь: Хороших Светлана Васильевна
Мать ребёнка: Непокрытова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
14.12.1976
Дочь: Хороших Виктория Васильевна
Мать ребёнка: Непокрытова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
15.08.1981
Сын: Хороших Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Непокрытова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
09.12.1986
Мать ребёнка: Непокрытова Татьяна Николаевна