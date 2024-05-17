Киреев Виктор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киреев Александр Викторович
Мать ребёнка: Киреева Галина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киреева Галина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область