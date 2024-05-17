Киреев Виктор Андреевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Киреев Виктор Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киреев Андрей Карпович

Мать: Киреева (Новикова) Надежда Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киреев Александр Викторович

Мать ребёнка: Киреева Галина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киреева Галина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киреева Галина Александровна

Смерть
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область

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