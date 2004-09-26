Признякова (Аганина) Махера Наджиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Признякова (Аганина) Махера Наджиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1926

Дата смерти

26.09.2004

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1926

Отец: Аганин Наджип Халекович

Мать: Мякминя

Рождение ребёнка
06.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Призняков Абдулхамид

Рождение ребёнка
06.11.1958

Сын: Призняков Рафаиль Абдулхамидович

Отец ребёнка: Призняков Абдулхамид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Призняков Абдулхамид

Смерть
26.09.2004
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