Признякова (Аганина) Махера Наджиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1926
Дата смерти26.09.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1926
Отец: Аганин Наджип Халекович
Мать: Мякминя
Рождение ребёнка
06.01.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Призняков Абдулхамид
Рождение ребёнка
06.11.1958
Сын: Призняков Рафаиль Абдулхамидович
Отец ребёнка: Призняков Абдулхамид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Призняков Абдулхамид
Смерть
26.09.2004