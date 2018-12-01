Лукьяненко Дмитрий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукьяненко Дмитрий Анатольевич

Лукьяненко Дмитрий Анатольевич

Место рождения

Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область

Дата рождения

23.05.1979

Дата смерти

?.12.2018

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1979

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Около 2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Около 2013

Жена: скрыто настройками приватности

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
?.12.2018
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close