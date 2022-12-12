Тюхтин Александр Иванович
Место рожденияВологодская обл., Кадуйский р-он, Тимохино
Дата рождения1909
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Тюхтин Иван Степанович
Мать: Тюхтина Мария Андреевна
Вологодская обл., Кадуйский р-он, Тимохино
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Васильева Людмила Александровна
Мать ребёнка: Тюхтина Мария Николаевна
Рождение ребёнка
20.03.1936
Дочь: Ильина Евгения Александровна
Мать ребёнка: Тюхтина Мария Николаевна
Рождение ребёнка
07.12.1938
Дочь: Нащекина Римма Александровна
Мать ребёнка: Тюхтина Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Тюхтин Валентин Александрович
Мать ребёнка: Тюхтина Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тюхтина Мария Николаевна
Смерть
1942