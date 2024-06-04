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Малевинский Михаил Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 07.11.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.11.1864

Отец: Малевинский Павел Фаустович

Мать: Малевинская Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малевинская Клавдия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889

Сын: Малевинский Федор Михайлович

Мать ребёнка: Малевинская Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Исаковская (Малевинская) Агрипина Михайловна

Мать ребёнка: Малевинская Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Малевинский Степан Михайлович

Мать ребёнка: Малевинская Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
30.09.1904

Сын: Малевинский Фауст Михайлович

Мать ребёнка: Малевинская Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
19.02.1907

Сын: Малевинский Павел Михайлович

Мать ребёнка: Малевинская Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
1910 или 18.06.1902

Дочь: Мальцева (Малевинская) Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Малевинская Клавдия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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