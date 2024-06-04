Малевинский Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 07.11.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.11.1864
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Сын: Малевинский Федор Михайлович
Мать ребёнка: Малевинская Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Исаковская (Малевинская) Агрипина Михайловна
Мать ребёнка: Малевинская Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Малевинский Степан Михайлович
Мать ребёнка: Малевинская Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
30.09.1904
Сын: Малевинский Фауст Михайлович
Мать ребёнка: Малевинская Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
19.02.1907
Сын: Малевинский Павел Михайлович
Мать ребёнка: Малевинская Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
1910 или 18.06.1902
Дочь: Мальцева (Малевинская) Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Малевинская Клавдия Ивановна
Смерть
Неизвестно