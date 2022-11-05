Банина (Тугова) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тугова Василиса
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Банин Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Банина Ангелина Сергеевна
Отец ребёнка: Банин Сергей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно