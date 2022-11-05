Банина (Тугова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банина (Тугова) Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тугова Василиса

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Банин Еремей Сергеевич

Отец ребёнка: Банин Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Банина Ангелина Сергеевна

Отец ребёнка: Банин Сергей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Банин Сергей Сергеевич

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