Петровская (Ворожцова) Нина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1949
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1949
Рождение ребёнка
14.09.?
Дочь: Стариченко Ольга Александровна
Отец ребёнка: Петровский Александр
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петровский Сергей Александрович
Отец ребёнка: Петровский Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петровский Александр
Работа или профессия
Неизвестно
маляр
Место жительства
Неизвестно