Петровская (Ворожцова) Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петровская (Ворожцова) Нина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1949

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1949

Отец: Ворожцов Пётр Никандрович

Мать: Ворожцова Лидия Тимофеевна

Рождение ребёнка
14.09.?

Дочь: Стариченко Ольга Александровна

Отец ребёнка: Петровский Александр

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петровский Сергей Александрович

Отец ребёнка: Петровский Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петровский Александр

Работа или профессия
Неизвестно
маляр
Место жительства
Неизвестно
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