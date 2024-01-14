Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софья

Место рождения

д. Баракова

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1721 г.р.

Мать

Около 1738 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Василий

Мать: Ирина

д. Баракова
Смерть
Неизвестно
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