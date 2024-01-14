Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Софья
Софья
Написать автору
Древо
Место рождения
д. Баракова
Дата рождения
Около 1774
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Василий
Около 1721 г.р.
Мать
Ирина
Около 1738 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец:
Василий
Мать:
Ирина
д. Баракова
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия