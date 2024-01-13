Сорочкина (Димант) Ревекка (Тетя Рива/Рита) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорочкина (Димант) Ревекка (Тетя Рива/Рита)

Место рождения

Корсово (Kārsava), Латгалия, Латвия

Дата рождения

08.03.1916

Дата смерти

11.02.1986

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1878 г.р.

Муж

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1916

Отец: Димант Гершен Моисеевич

Мать: Димант Мина Касриловна

Корсово (Kārsava), Латгалия, Латвия
Рождение ребёнка
18.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорочкин Июда

Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорочкин Июда

Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорочкин Июда

Работа или профессия
Неизвестно
Генеральша
Смерть
11.02.1986
Москва
Похороны
Неизвестно
Востряковское кладбище
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