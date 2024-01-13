Сорочкина (Димант) Ревекка (Тетя Рива/Рита)
Место рожденияКорсово (Kārsava), Латгалия, Латвия
Дата рождения08.03.1916
Дата смерти11.02.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1916
Отец: Димант Гершен Моисеевич
Мать: Димант Мина Касриловна
Корсово (Kārsava), Латгалия, Латвия
Рождение ребёнка
18.07.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сорочкин Июда
Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сорочкин Июда
Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сорочкин Июда
Работа или профессия
Неизвестно
Генеральша
Смерть
11.02.1986
Москва
Похороны
Неизвестно
Востряковское кладбище