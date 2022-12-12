Чикова (Острикова) Мария Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Рождение ребёнка
01.06.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чиков Парфён Васильевич
Рождение ребёнка
01.05.1938
Отец ребёнка: Чиков Парфён Васильевич
Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чиков Парфён Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1984