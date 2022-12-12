Чикова (Острикова) Мария Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чикова (Острикова) Мария Савельевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1863 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Остриков Савелий Михайлович

Мать: Острикова Ольга Емельяновна

Рождение ребёнка
01.06.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чиков Парфён Васильевич

Рождение ребёнка
01.05.1938

Сын: Чиков Пётр Парфёнович

Отец ребёнка: Чиков Парфён Васильевич

Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чиков Парфён Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чиков Парфён Васильевич

Смерть
1984
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