Кундикова (Голубчикова-Кабалье) Галина (Кончита Габриэлла Луиза) Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кундикова (Голубчикова-Кабалье) Галина (Кончита Габриэлла Луиза) Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1940

Дата смерти

15.11.2011

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1940

Отец: Голубчиков Николай

Мать: не указана

Образование
Около 01.06.1960
Галина Николаевна Кундикова (Голубчикова) закончила химико-механический техникум и всю жизнь до пенсии работала на станции по травле крыс и других грызунов, став незадолго до выхода на пенсию её начал... Показать все
Рождение ребёнка
23.05.1962

Сын: Кундиков Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Кундиков Дмитрий Семёнович

Рождение ребёнка
03.07.1971

Сын: Кундиков Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Кундиков Дмитрий Семёнович

Рождение ребёнка
03.07.1971

Сын: Кундиков Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Кундиков Дмитрий Семёнович

Смерть
15.11.2011
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