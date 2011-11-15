Кундикова (Голубчикова-Кабалье) Галина (Кончита Габриэлла Луиза) Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1940
Дата смерти15.11.2011
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1940
Отец: Голубчиков Николай
Образование
Около 01.06.1960
Галина Николаевна Кундикова (Голубчикова) закончила химико-механический техникум и всю жизнь до пенсии работала на станции по травле крыс и других грызунов, став незадолго до выхода на пенсию её начал... Показать все
Рождение ребёнка
23.05.1962
Сын: Кундиков Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Кундиков Дмитрий Семёнович
Рождение ребёнка
03.07.1971
Сын: Кундиков Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Кундиков Дмитрий Семёнович
Рождение ребёнка
03.07.1971
Сын: Кундиков Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Кундиков Дмитрий Семёнович
Смерть
15.11.2011