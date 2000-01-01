Червяков Филип Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801
Отец: Червяков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Червякова Анна Васильева
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Червякова Анна Васильева
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Мать ребёнка: Червякова Анна Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Червякова Анна Васильева
Смерть
Неизвестно