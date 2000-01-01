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Червяков Филип Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801

Отец: Червяков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Червяков Емельян Филипов

Мать ребёнка: Червякова Анна Васильева

Рождение ребёнка
1827

Сын: Червяков Филип Филипов

Мать ребёнка: Червякова Анна Васильева

Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Сын: Червяков Леонтий Филипов

Мать ребёнка: Червякова Анна Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Червякова Анна Васильева

Смерть
Неизвестно
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