Тюхова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1924
Дочь: Воротилина Любовь Митрофановна
Отец ребёнка: Тюхов Митрофан
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Тюхова Анна Митрофановна
Отец ребёнка: Тюхов Митрофан
Хлебное, Новоусманский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно