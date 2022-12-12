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Мордвина Евдокия Егоровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

13.03.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1812

Отец: Мордвин Егор Яковлевич

Мать: Мордвина Анисия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
14.03.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Соликамского мещанина Сергия Бузунова дочь девица Пелагия
Смерть
Неизвестно
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