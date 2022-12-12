Мордвина Евдокия Егоровна
Место рождения
Дата рождения13.03.1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1812
Отец: Мордвин Егор Яковлевич
Мать: Мордвина Анисия Ивановна
Крещение
14.03.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Соликамского мещанина Сергия Бузунова дочь девица Пелагия
Смерть
Неизвестно