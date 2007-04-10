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Цурко Михаил Вячеславович
Цурко Михаил Вячеславович
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Древо
Место рождения
Саки
, Саки, Республика Крым
Дата рождения
10.04.2007
Пол
Мужской
Отец
Цурко Вячеслав Валентинович
1977 г.р.
Мать
Цурко (Линюк) Ольга Николаевна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЦ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.2007
Отец:
Цурко Вячеслав Валентинович
Мать:
Цурко Ольга Николаевна
Саки
, Саки, Республика Крым
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