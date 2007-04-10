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Цурко Михаил Вячеславович

Место рождения

Саки, Саки, Республика Крым

Дата рождения

10.04.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.2007

Отец: Цурко Вячеслав Валентинович

Мать: Цурко Ольга Николаевна

Саки, Саки, Республика Крым
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