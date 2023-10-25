Кудашев Ахияретдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудашев Ахияретдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.11.1930

Дочь: Кудашева Гузель Ахияретдиновна

Мать ребёнка: Кудашева Жамиля Каюмовма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудашев Марат Ахиярович

Мать ребёнка: Кудашева Жамиля Каюмовма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудашев Ришат Ахияретдинович

Мать ребёнка: Кудашева Жамиля Каюмовма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудашева Зухра Ахияретдиновна

Мать ребёнка: Кудашева Жамиля Каюмовма

Смерть
Неизвестно
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