Кудашев Ахияретдин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.11.1930
Дочь: Кудашева Гузель Ахияретдиновна
Мать ребёнка: Кудашева Жамиля Каюмовма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кудашева Жамиля Каюмовма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудашев Ришат Ахияретдинович
Мать ребёнка: Кудашева Жамиля Каюмовма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудашева Зухра Ахияретдиновна
Мать ребёнка: Кудашева Жамиля Каюмовма
Смерть
Неизвестно