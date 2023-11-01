Мавра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пыжев Фадей Игнатович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1726
Сын: Пыжев Семен Фадеевич
Отец ребёнка: Пыжев Фадей Игнатович
Рождение ребёнка
1729
Сын: Пыжев Демид Фадеевич
Отец ребёнка: Пыжев Фадей Игнатович