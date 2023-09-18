Кузнецова Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.12.1907
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Петр Иванович
Рождение ребёнка
30.12.1911
Отец ребёнка: Кузнецов Петр Иванович
Место жительства
1911
Рождение ребёнка
14.06.1913
Дочь: Евфросинья Петровна
Отец ребёнка: Кузнецов Петр Иванович
Рождение ребёнка
22.09.1914
Сын: Кузнецов Григорий Петрович
Отец ребёнка: Кузнецов Петр Иванович
Рождение ребёнка
27.09.1917
Дочь: Таисия Петровна
Отец ребёнка: Кузнецов Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно