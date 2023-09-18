Кузнецова Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1907

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Петр Иванович

Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
30.12.1911

Сын: Кузнецов Иван Петрович

Отец ребёнка: Кузнецов Петр Иванович

Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Место жительства
1911
Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.06.1913

Дочь: Евфросинья Петровна

Отец ребёнка: Кузнецов Петр Иванович

Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
22.09.1914

Сын: Кузнецов Григорий Петрович

Отец ребёнка: Кузнецов Петр Иванович

Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
27.09.1917

Дочь: Таисия Петровна

Отец ребёнка: Кузнецов Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Петр Иванович

Смерть
Неизвестно
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