Шатунова (Гудкова) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1896
Дата смерти13.03.1973
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1896
Отец: Гудков Алексей
Рождение ребёнка
19.02.1919
Дочь: Новикова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Шатунов Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
18.09.1921
Дочь: Попова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Шатунов Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
09.02.1924
Дочь: Лозынина Анфиса Ивановна
Отец ребёнка: Шатунов Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Шатунов Александр Иванович
Отец ребёнка: Шатунов Иван Кузьмич
СССР Башк.АССР Улус-Телякский р-н
Рождение ребёнка
14.07.1928
Дочь: Федюкова Юлия Ивановна
Отец ребёнка: Шатунов Иван Кузьмич
Iglinsky District, Republic of Bashkortostan, Russia
Рождение ребёнка
30.09.1930
Дочь: Грибовская Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Шатунов Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
05.10.1932
Отец ребёнка: Шатунов Иван Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шатунов Иван Кузьмич
Место жительства
Неизвестно
Asha, Ashinsky District, Chelyabinsk Oblast, Russia
Смерть
13.03.1973
Asha, Chelyabinskaya oblast, Russia
Похороны
Неизвестно
Asha, Ashinsky District, Chelyabinsk Oblast, Russia