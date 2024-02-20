Шатунова (Гудкова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатунова (Гудкова) Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1896

Дата смерти

13.03.1973

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1896

Отец: Гудков Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1919

Дочь: Новикова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Шатунов Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
18.09.1921

Дочь: Попова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Шатунов Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
09.02.1924

Дочь: Лозынина Анфиса Ивановна

Отец ребёнка: Шатунов Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Шатунов Александр Иванович

Отец ребёнка: Шатунов Иван Кузьмич

СССР Башк.АССР Улус-Телякский р-н
Рождение ребёнка
14.07.1928

Дочь: Федюкова Юлия Ивановна

Отец ребёнка: Шатунов Иван Кузьмич

Iglinsky District, Republic of Bashkortostan, Russia
Рождение ребёнка
30.09.1930

Дочь: Грибовская Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Шатунов Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
05.10.1932

Сын: Шатунов Юрий Иванович

Отец ребёнка: Шатунов Иван Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатунов Иван Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
Asha, Ashinsky District, Chelyabinsk Oblast, Russia
Смерть
13.03.1973
Asha, Chelyabinskaya oblast, Russia
Похороны
Неизвестно
Asha, Ashinsky District, Chelyabinsk Oblast, Russia
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