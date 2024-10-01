Кузина Мария Елизаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузина Мария Елизаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1879 г.р.
1884 г.р.
1887 г.р.
1890 г.р.
1892 г.р.
1894 г.р.

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ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузин Елизар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филатова Елена Кузминична

Отец ребёнка: Филатов Кузьма Григорьевич

Рождение ребёнка
07.02.1879

Сын: Федор

Отец ребёнка: Филатов Кузьма Григорьевич

Родился в с. Краково, Самарская губ.
Рождение ребёнка
24.02.1884 ст.

Сын: Василий

Отец ребёнка: Филатов Кузьма Григорьевич

Родился в с. Краково, Самарской губ.
Рождение ребёнка
21.03.1887 ст.

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Филатов Кузьма Григорьевич

Родилась в с. Краково, Самарской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1890 ст.

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Филатов Кузьма Григорьевич

Родилась в с. Краково, Самарской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1892 ст.

Сын: Григорий

Отец ребёнка: Филатов Кузьма Григорьевич

Родился в с. Краково, Самарской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1894 ст.

Сын: Сергей

Отец ребёнка: Филатов Кузьма Григорьевич

Родился в с. Краково, Самарской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1897

Сын: Иван

Отец ребёнка: Филатов Кузьма Григорьевич

Рождение ребёнка
21.04.1900 ст.

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Филатов Кузьма Григорьевич

с. Семеновка, Акмолинской губ., Казахстан
Смерть
Неизвестно

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