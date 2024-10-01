Кузина Мария Елизаровна
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузин Елизар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филатова Елена Кузминична
Отец ребёнка: Филатов Кузьма Григорьевич
Рождение ребёнка
07.02.1879
Сын: Федор
Отец ребёнка: Филатов Кузьма Григорьевич
Родился в с. Краково, Самарская губ.
Рождение ребёнка
24.02.1884 ст.
Сын: Василий
Отец ребёнка: Филатов Кузьма Григорьевич
Родился в с. Краково, Самарской губ.
Рождение ребёнка
21.03.1887 ст.
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Филатов Кузьма Григорьевич
Родилась в с. Краково, Самарской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1890 ст.
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Филатов Кузьма Григорьевич
Родилась в с. Краково, Самарской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1892 ст.
Сын: Григорий
Отец ребёнка: Филатов Кузьма Григорьевич
Родился в с. Краково, Самарской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1894 ст.
Сын: Сергей
Отец ребёнка: Филатов Кузьма Григорьевич
Родился в с. Краково, Самарской губ.
Рождение ребёнка
14.02.1897
Сын: Иван
Отец ребёнка: Филатов Кузьма Григорьевич
Рождение ребёнка
21.04.1900 ст.
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Филатов Кузьма Григорьевич
с. Семеновка, Акмолинской губ., Казахстан
Смерть
Неизвестно