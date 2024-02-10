Попова Татьяна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Фёдор Никитич
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Попова Ксения Федоровна
Отец ребёнка: Попов Фёдор Никитич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Попова Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Попов Фёдор Никитич
Смерть
Неизвестно