Попова Татьяна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Татьяна Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Фёдор Никитич

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Попова Ксения Федоровна

Отец ребёнка: Попов Фёдор Никитич

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Попова Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Попов Фёдор Никитич

Смерть
Неизвестно

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