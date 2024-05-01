Юначевский Николай
Место рожденияМалая Салиха, Украина
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Junaczewski Dominik
Малая Салиха, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заблодская (Юначевская) Эвелина
Мать ребёнка: Юначевская Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Изерская (Юначевская) Эммилия
Мать ребёнка: Юначевская Мария
с. Малая Салиха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юначевский Станислав
Мать ребёнка: Юначевская Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юначевская Мария
Рождение ребёнка
1888
Сын: Юначевский Фёдор Николаевич
Мать ребёнка: Юначевская Мария
Винницкая обл., Антонинский р-н, Малая-Салиха. с.
Рождение ребёнка
1892
Сын: Юначевский Франц
Мать ребёнка: Юначевская Мария
Рождение ребёнка
1908
Сын: Юначевский Иосиф
Мать ребёнка: Юначевская Мария
Пузырьки, Украина
Смерть
Неизвестно