Юначевский Николай 1866 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЮначевский Николай

Юначевский Николай

Место рождения

Малая Салиха, Украина

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Junaczewski Dominik

Мать: Юначевская (Бялокур) Гонората

Малая Салиха, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заблодская (Юначевская) Эвелина

Мать ребёнка: Юначевская Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Изерская (Юначевская) Эммилия

Мать ребёнка: Юначевская Мария

с. Малая Салиха
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юначевский Станислав

Мать ребёнка: Юначевская Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юначевская Мария

Рождение ребёнка
1888

Сын: Юначевский Фёдор Николаевич

Мать ребёнка: Юначевская Мария

Винницкая обл., Антонинский р-н, Малая-Салиха. с.
Рождение ребёнка
1892

Сын: Юначевский Франц

Мать ребёнка: Юначевская Мария

Рождение ребёнка
1908

Сын: Юначевский Иосиф

Мать ребёнка: Юначевская Мария

Пузырьки, Украина
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.