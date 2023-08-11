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Нестеров Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Нестерова) Наталья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Нестерова) Марфа Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Нестерова) Анна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Игумнова (Нестерова) Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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