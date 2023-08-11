Нестеров Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Нестерова) Наталья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Нестерова) Марфа Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Нестерова) Анна Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Игумнова (Нестерова) Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно