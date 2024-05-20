Стрельцова Анастасия Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1918
Дата смерти29.06.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баракин Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стрельцов Иван
Рождение ребёнка
10.12.1936
Дочь: Рябкова Нина Кузьминична
Отец ребёнка: Баракин Кузьма
Рождение ребёнка
24.11.1939
Дочь: Воскресенская (Баракина) Галина Кузьминична
Отец ребёнка: Баракин Кузьма
Рождение ребёнка
30.04.1949
Дочь: Родионова (Стрельцова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Стрельцов Иван
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
29.06.1994