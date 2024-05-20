Стрельцова Анастасия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельцова Анастасия Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1918

Дата смерти

29.06.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баракин Кузьма

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрельцов Иван

Рождение ребёнка
10.12.1936

Дочь: Рябкова Нина Кузьминична

Отец ребёнка: Баракин Кузьма

Рождение ребёнка
24.11.1939

Дочь: Воскресенская (Баракина) Галина Кузьминична

Отец ребёнка: Баракин Кузьма

Рождение ребёнка
30.04.1949

Дочь: Родионова (Стрельцова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Стрельцов Иван

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
29.06.1994

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