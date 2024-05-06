Филатов Анатолий Александрович 27.12.? — найти родственников по фамилии на Familio
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Филатов Анатолий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.?

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.?

Сын: Филатов Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Филатова Наталья Леонидовна

Рождение ребёнка
23.09.?

Дочь: Филатова Любовь Анатольевна

Мать ребёнка: Филатова Наталья Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филатова Наталья Леонидовна

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