Филатов Анатолий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.?
Сын: Филатов Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Филатова Наталья Леонидовна
Рождение ребёнка
23.09.?
Дочь: Филатова Любовь Анатольевна
Мать ребёнка: Филатова Наталья Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно