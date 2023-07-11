Евдокимова (Лисовская) Яна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.2000
Дочь: Евдокимова Диана Сергеевна
Отец ребёнка: Евдокимов Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
01.09.2004
Дочь: Евдокимова Софья Сергеевна
Отец ребёнка: Евдокимов Сергей Григорьевич
Бракосочетание
03.11.2005