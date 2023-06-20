Приемный Козьма Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приемный Козьма Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1823 г.р.

Дети

1846 г.р.
1850 г.р.
1853 г.р.
1854 г.р.
1858 г.р.

Добавил:

EK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Федор Кузьмин

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1853

Сын: Никифор

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1858

Сын: Алексей

Мать ребёнка: Анна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иванова

Смерть
Неизвестно
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