Приемный Козьма Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1846
Сын: Федор Кузьмин
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Никифор
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1858
Сын: Алексей
Мать ребёнка: Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Иванова
Смерть
Неизвестно