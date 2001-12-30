Собачкина Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1925
Дата смерти30.12.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Собачкин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
08.03.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Собачкин Алексей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.12.2001