Собачкина Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСобачкина Клавдия Ивановна

Собачкина Клавдия Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1925

Дата смерти

30.12.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Собачкин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
08.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Собачкин Алексей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Собачкин Алексей Петрович

Смерть
30.12.2001
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close